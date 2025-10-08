Движение по улице Соборной в Рязани перекроют на неделю

В Рязани на неделю перекроют движение по улице Соборной. Об этом сообщает администрация города.

В связи с проведением работ по капитальному ремонту участка тепловых сетей от дома №22 до дома №34а по Соборной улице, будет ограничено движение транспорта на перекрестке автомобильных дорог улиц Ленина, Семинарской и Соборной с закрытием движения транспорта по Семинарской улице и с закрытием трех полос движения по Соборной улице в сторону площади Ленина с 10:00 9 октября до 23:00 15 октября.

На месте работ установят предписывающие и предупреждающие знаки. Администрация города просит рязанцев учитывать информацию при планировании своего маршрута.