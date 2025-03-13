В Рязани движение по улице Мюнстерской перекроют до июля. Об этом сообщает администрация города.

В связи с проведением ремонтных работ на участке автодороги от пересечения с ул. Горького до дома №3 по ул. Мюнстерской с 08:00 14 марта перекроют движение транспорта. Ограничения будут действовать до 22:00 1 июля.

На время проведения ремонтных работ планируется установить предписывающие и предупреждающие дорожные знаки.

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Администрация города обращается к автомобилистам с просьбой учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.