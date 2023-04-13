«Движение Первых» в Рязанской области объединяет около 10 тысяч человек

В Рязанской области действует 268 первичных отделений «Движения Первых», которые объединяют около 10 тысяч человек. Об этом сообщила председатель Совета регионального отделения Российского движения детей и молодёжи Татьяна Косачёва на первой конференции «Поехали!»

Татьяна Косачёва рассказала, что в ближайших планах – участие в федеральных и региональных проектах, таких как «Мы граждане России!» «Хранители истории», «Волонтерство и добровольчество».

Участниками конференции регионального отделения «Движения Первых» стали первый зампред правительства Рязанской области Анна Рослякова, глава минобра Ольга Щетинкина, председатель комитета по делам молодёжи Виталий Косачёв, рязанские студенты и школьники, их педагоги и наставники.

Инициатором создания и председателем Наблюдательного совета «Движения Первых» является президент Владимир Путин. Цель проекта — создать возможности для всестороннего развития и самореализации, профориентацию детей и молодёжи, а также организацию их досуга.

Анна Рослякова подчеркнула, что хотя региональному отделению движения ещё нет и года, оно уже в числе лидеров в стране.

На конференции обсудили ключевые направления деятельности «Движения Первых», прошло знакомство с руководителями и активистами отделений в муниципальных образованиях. Также обсудили успешные практики, реализуемые молодыми активистами.