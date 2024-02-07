«Движение Первых» анонсировало «Литературный марафон» в Рязанской области

7 февраля на пресс-конференции в РИАМЗ представители регионального отделения «Движения Первых» Рязанской области рассказали о финале всероссийского «Литературного марафона», который в этом году посвящён Дню рождения Сергея Есенина пройдёт в селе Константиново.

— «Литературный марафон» — это Всероссийский проект для детей в возрасте от 9 до 17 лет. В этот раз мы снизили порог, потому что в прошлом году литературный пленэр был для детей от 12 лет, и прошёл он в Орле, на родине Ивана Сергеевича Тургенева. В этом году, конечно же, выбрана Рязань. — поделилась начальник отдела специальных проектов Департамента социальной направленности Наталья Горюнова.

Проект «Литературный марафон» пройдёт с марта 2024 г. по 31 декабря 2024 г. Его целью является формирование ценностных ориентаций у обучающихся образовательных организаций РФ путем развития творческих способностей и вовлечения в литературное творчество. В этом году представлены следующие номинации: жанровая проза; поэзия; сценаристка и драматургия; комиксы; фанфикшн; иллюстрация; шаг вперёд (номинация для победителей проекта прошлого сезона).

Проект реализуется в 6 этапов, этап «Литературный пленэр» пройдёт летом 2024 года в Рязанской области. Одной из главных площадок станет Государственный музей-заповедник С.А. Есенина.