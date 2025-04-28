Движение транспорта изменено в связи с закрытием дороги по Окскому проезду

В Рязани связи с проведением аварийно-ремонтных работ и закрытием движения транспорта на участке дороги по Окскому проезду изменено движение общественного транспорта.

От дома №24 до дома №4 в период с 29 по 30 апреля с 08:00 до 15:00 движение городского пассажирского транспорта будет организовано по следующей схеме:

— автобусы маршрутов №41М2, №46М2, №62М2 и №75М2 на участке пути от остановки «Кальная ул., д.7» до остановки «пл. Свободы» в прямом и обратном направлении следуют по ул. Есенина, ул. Грибоедова, далее по своим маршрутам.