Понедельник, 28 апреля, 2025
7.9 C
Рязань
Транспорт и дороги

Движение транспорта изменено в связи с закрытием дороги по Окскому проезду

Анастасия Мериакри

В Рязани связи с проведением аварийно-ремонтных работ и закрытием движения транспорта на участке дороги по Окскому проезду изменено движение общественного транспорта.

От дома №24 до дома №4 в период с 29 по 30 апреля с 08:00 до 15:00 движение городского пассажирского транспорта будет организовано по следующей схеме:

— автобусы маршрутов №41М2, №46М2, №62М2 и №75М2 на участке пути от остановки «Кальная ул., д.7» до остановки «пл. Свободы» в прямом и обратном направлении следуют по ул. Есенина, ул. Грибоедова, далее по своим маршрутам.

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info. Политика конфиденциальности

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.