Вторник, 20 июня, 2023
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Движение к здоровью

Татьяна Проводина
Image by Freepik

По данным Всемирной организации здравоохранения, физическая активность, являясь фактором риска, занимает четвертое место, влияющее на продолжительность жизни. Жизнь современного человека во многом зависит от образа жизни и привычек. А привычки в большинстве случаев вредные для организма.

В современном мире передвижение осуществляется, в основном, на транспорте, в лифте, работа в офисе, обеды из кафе быстрой еды. Нет нужды быть физически активными, чтобы обеспечить себе комфортную жизнь. Наоборот, комфорт сегодня, это малоподвижный образ жизни. По статистике люди двигаются в среднем на 96% меньше, чем 100 лет назад. Поэтому, чтобы выжить, нужно срочно менять привычки и регулярно заниматься физической культурой, а кому позволяет состояние организма — спортом.

Так сколько же и кому заниматься? Выделяют три возрастные категории:

детям с 5 до 17 лет в активном состоянии рекомендовано находиться не менее часа. Основной задачей этого возраста является формирование и развитие самого организма и выработка здоровых привычек с самого детства.

взрослым людям от 18 до 64 лет важно уделять двигательной активности в свободное от работы и отдыха время, где-то три часа в неделю. Необходимо развивать и поддерживать все системы организма, стимулировать общий обмен и формировать иммунитет.

 — с 65 лет рекомендовано заниматься физической активностью с учетом состояния организма и рекомендаций врача. При этом помнить, что физическая активность влияет не только на состояние организма в целом, но и защищает от инфекционных заболеваний.

     Важно помнить, что физическая нагрузка обязательна с учетом индивидуальных особенностей человека от степени детренированности. Любому человеку для хорошего самочувствия следует соблюдать определенные правила: гулять на свежем воздухе, чередовать умственную нагрузку с физической, своевременно обращаться к врачу, следить за состоянием основных показателей (артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина в крови), полный отказ от алкоголя и курения.

И не забывать, что здоровую и счастливую жизнь человек создает себе сам. Соблюдая правила здорового образа жизни улучшает самочувствие и настроение. И жизнь приобретает давно утраченные краски.

Специалист ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» Евстигнеева Вера Васильевна

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