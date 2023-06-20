Движение к здоровью

По данным Всемирной организации здравоохранения, физическая активность, являясь фактором риска, занимает четвертое место, влияющее на продолжительность жизни. Жизнь современного человека во многом зависит от образа жизни и привычек. А привычки в большинстве случаев вредные для организма.

В современном мире передвижение осуществляется, в основном, на транспорте, в лифте, работа в офисе, обеды из кафе быстрой еды. Нет нужды быть физически активными, чтобы обеспечить себе комфортную жизнь. Наоборот, комфорт сегодня, это малоподвижный образ жизни. По статистике люди двигаются в среднем на 96% меньше, чем 100 лет назад. Поэтому, чтобы выжить, нужно срочно менять привычки и регулярно заниматься физической культурой, а кому позволяет состояние организма — спортом.

Так сколько же и кому заниматься? Выделяют три возрастные категории:

— детям с 5 до 17 лет в активном состоянии рекомендовано находиться не менее часа. Основной задачей этого возраста является формирование и развитие самого организма и выработка здоровых привычек с самого детства.

— взрослым людям от 18 до 64 лет важно уделять двигательной активности в свободное от работы и отдыха время, где-то три часа в неделю. Необходимо развивать и поддерживать все системы организма, стимулировать общий обмен и формировать иммунитет.

— с 65 лет рекомендовано заниматься физической активностью с учетом состояния организма и рекомендаций врача. При этом помнить, что физическая активность влияет не только на состояние организма в целом, но и защищает от инфекционных заболеваний.

Важно помнить, что физическая нагрузка обязательна с учетом индивидуальных особенностей человека от степени детренированности. Любому человеку для хорошего самочувствия следует соблюдать определенные правила: гулять на свежем воздухе, чередовать умственную нагрузку с физической, своевременно обращаться к врачу, следить за состоянием основных показателей (артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина в крови), полный отказ от алкоголя и курения.

И не забывать, что здоровую и счастливую жизнь человек создает себе сам. Соблюдая правила здорового образа жизни улучшает самочувствие и настроение. И жизнь приобретает давно утраченные краски.

Специалист ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» Евстигнеева Вера Васильевна