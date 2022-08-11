Двенадцатилетнему подростку в Новокузнецке выстрелили в спину из пневматического оружия

Двенадцатилетнему подростку из Новокузнецка Кемеровской области выстрелили в спину, когда он гулял на улице, полиция проводит проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Заявление от местной жительницы в полицию Новокузнецка с просьбой привлечь к ответственности неизвестного, который во дворе дома по улице Шахтеров причинил телесные повреждения ее 12-летнему сыну, поступило накануне.

«Полицейские установили, что подросток гулял с друзьями, когда внезапно почувствовал боль в спине, на его одежде проступила кровь. По предварительной информации, ему было причинено ранение из пневматического оружия», – сообщили в ведомстве.

Подростку выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести причиненного вреда здоровью.