Двенадцатилетнему подростку в Новокузнецке выстрелили в спину из пневматического оружия

Двенадцатилетнему подростку из Новокузнецка Кемеровской области выстрелили в спину, когда он гулял на улице, полиция проводит проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Заявление от местной жительницы в полицию Новокузнецка с просьбой привлечь к ответственности неизвестного, который во дворе дома по улице Шахтеров причинил телесные повреждения ее 12-летнему сыну, поступило накануне.
Подростку выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести причиненного вреда здоровью.