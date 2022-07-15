Двенадцать новых полос движения открыты в Северной Осетии на границе с Грузией
РИА Новости. Власти запустили движение по 12 новым полосам для легкового транспорта на границе России с Грузией на пункте пропуска «Верхний Ларс», сообщил председатель правительства Северной Осетии Борис Джанаев.
Он отметил, что сегодня снята социальная проблема в Северной Осетии, связанная со скоплением ожидающего проезда транспорта в регионе.
Ежегодный прирост по грузообороту через «Верхний Ларс» является рекордным, отметил директор департамента госполитики в области обустройства пунктов пропуска через госграницу Минтранса России Михаил Кокаев.
По информации Северо-Кавказского таможенного управления, образование очередей перед пунктом пропуска «Верхний Ларс» было связано не только с проектной пропускной способность в 200 машин за сутки, но и с тем, что 18 мая были сняты ограничения на перемещение граждан в Грузию, а также с сезоном отпусков. Ведомство отмечало, что один из осложняющих факторов – климатические условия: сильные дожди, влекущие сход селей и размытие дороги, с начала года общий период простоя составил более 40 суток.