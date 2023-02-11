Две женщины напали на мужчину и воткнули ему нож в спину

Дикий случай произошёл в городе Николаевск-на-Амуре Хабаровского края. Там две женщины напали на улице на мужчину и воткнули ему в спину нож. Об этом пишет КП.

Инцидент попал на записи камер видеонаблюдения. Видно, что одна из женщин спряталась за остановкой. Когда мимо проходит мужчина, она выбегает с ножом и пытается ударить его. Со второй попытке ей это удалось, нож остаётся в спине прохожего.

В местном телеграм-канале, разместившем видео, множество комментариев. Некоторые говорят, что мужчина регулярно поднимал руку на одну из женщин, из-за этого они решили отомстить.

Судя по дате на камере, инцидент случился 3 января, но запись опубликовали только 10 февраля.

Мужчина смог самостоятельно уйти. Каких-либо официальных комментариев о случившемся пока нет.