Две вертолётные площадки обустроят в новом военном госпитале в Рязани

Новый военный госпиталь в Дашково-Песочне оборудуют двумя вертолётными площадками. Об этом сообщил депутат Госдумы от Рязанской области Андрей Красов.

На территории 80 гектаров расположился целый медицинский городок. В трёхэтажных корпусах стационара предусмотрено 150 мест, также появятся инфекционное отделение на 30 мест и поликлиника.

Госпиталь оснастят самым передовым медицинским оборудованием. Территорию планируется озеленить и благоустроить, – рассказал парламентарий.

Андрей Красов отметил, что вопрос о сроках завершения строительства нового военного госпиталя — один из самых наболевших, с которым обращаются к нему избиратели.

Строительство началось в 2014 году, однако было заморожено из-за нехватки финансирования. К работам удалось приступить лишь в январе 2023 года. По словам депутата, специалисты Военно-строительного комплекса МО РФ (ВСК) трудятся круглосуточно, сдача объекта запланирована на октябрь текущего года.