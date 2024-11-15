Две школьницы обвинили соперника из игры Brawl Stars в изнасиловании — Baza

Две школьницы из Подмосковья обвинили соперника из игры Brawl Stars в изнасиловании, но затем признались в оговоре. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.

По данным источника, в конце сентября в полицию обратилась жительница Щёлкова. Она рассказала, что ей только что позвонили несовершеннолетние дочери (одной из них 14 лет, а другой — 17) и сообщили, что их изнасиловал 28-летний мужчина по имени Алекс. Другой информацией женщина не владела и пообещала рассказать поподробнее, когда поговорит с дочерьми.

Когда мать пришла домой и рассказала девочкам, что написала заявление в полицию, те признались, что «пошутили».

Девочки поведали, что давно играют в игру Brawl Stars. Там они познакомились с 28-летним Алексом из Румынии (по крайней мере так он им представился) и начали общаться. При этом, по словам девочек, никаких непристойных вещей он им никогда не предлагал. Во время очередной игры Алекс якобы выругался на девочек, чем очень сильно их обидел. После этого они выдумали историю об изнасиловании.

Женщине пришлось снова идти в полицию и писать заявление, что на самом деле их никто не трогал. Но есть проблема — заявление об изнасиловании просто так забрать нельзя. Теперь девочкам предстоит пройти судебно-медицинскую и судебно-психиатрическую экспертизы, а также сходить на несколько допросов. Лишь после этого по уголовному делу может быть вынесен отказ.