Две пары молодожёнов заключили брак на фестивале КВН «Поющий косопуз 2025»

На Дне города Рязани 29 августа две пары молодожёнов поженились прямо во время музыкального фестиваля КВН «Поющий косопуз 2025». Влюбленные Олег и Валерия, Роман и Татьяна официально заключили брак с кольцами, подписями и свидетельствами — всё как в ЗАГСе, только на главной сцене рязанской филармонии.

Церемония бракосочетания прошла сразу после выступления специального гостя фестиваля КВН — команды «Уездный город». И это не случайно, именно юмор однажды свел судьбы молодоженов.

На глазах десятков горожан они сказали «ДА!» вечной любви, дав обещание быть одной командой, уверенно идти к победам и переводить все разногласия в шутку.

Поздравляем супругов с началом семейной жизни и желаем, пусть она будет наполнена смехом, радостью и взаимной поддержкой.