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Фото: t.me/admryazan
Транспорт и дорогиГлавные новости

Две новые парковки построят в центре Рязани

Алексей Самохин

В центре Рязани построят две новые парковки. Об этом написал в телеграм-канале глава городской администрации Виталий Артёмов.

По его словам, Рязань — город с высоким уровнем автомобилизации населения, новые парковочные пространства, особенно в центре, где много офисов и туристических объектов, необходимы.

Парковки сделают напротив Первомайского рынка (улица Вокзальная, 6) и около гимназии № 2 на улице Некрасова. Из городского бюджета на эти объекты выделят 7,3 и 6,9 млн. рублей соответственно.

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Подрядчик работ определился по конкурсу, итоги которого подведут 6 мая. Срок исполнения контракта — 15 июля 2025 года.

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