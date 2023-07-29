Две машины сбили 7-летнего школьника на ночной трассе в Иркутской области

В результате двойного наезда автомобилей в Иркутской области погиб 7-летний школьник. В обстоятельствах ДТП в Черемховском районе разбираются сотрудники полиции, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

28 июля в 22 часа на трассе Р-255 «Сибирь» вблизи поселка Михайловка внезапно выбежавшего на дорогу школьника сбил автомобиль Volkswagen Polo под управлением 38-летнего водителя, затем на ребёнка совершил наезд автомобиль Honda Accord, ехавший в попутном направлении.

По данным правоохранителей, мальчик выбежал на дорогу из-за стоящей машины.

Травмы, полученные юным пешеходом, оказались смертельными. Мальчик скончался на месте происшествия.