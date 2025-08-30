Две двойни за сутки родились в Рязанском перинатальном центре

За сутки 29 августа в Рязанском перинатальном центре родились сразу две двойни. Обе пары двойняшек появились на свет чуть раньше срока, роды у мам прошли самостоятельно. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

Первая пара малышей родилась утром. Разница по времени появления между сестренкой и братиком 5 минут. Вес 2950 и 2380 г.

Вторая двойня мальчиков родилась вечером. Вес старшего ребенка 2110 г, через 3 минуты появился его братик с весом 2290 г.

Все новорождённые в настоящее время в стабильном состоянии и продолжают лечение в отделении патологии новорождённых и недоношенных детей. Мамы малышей чувствуют себя хорошо и пока находятся под наблюдением врачей акушеров-гинекологов.