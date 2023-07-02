Две девушки спасли тонувшую в Волге женщину, пока прохожие снимали на телефоны

В Твери две девушки вытащили из Волги тонувшую женщину, сообщает ТИА.

ЧП случилось вечером 30 июня в районе Нового моста. 27-летняя Алёна гуляла на набережной Волги. Она заметила, что сидевшая на лавочке нетрезвая женщина лет 35-40 пошла купаться. Сначала она плавала, потом настала тишина.

По словам Алёны, людей на набережной было много, в том числе мужчин, но в воду никто не полез. Все снимали на телефоны.

— Я смотрю на одну девушку, она тоже хочет прыгнуть и не может одна, с ней никто не хочет плыть, я к ней подбегаю, говорю: «Поплыли», она отвечает: «Поплыли», — рассказывает Алёна.

Когда девушки подплыли к женщине, она была синяя, находилась животом вниз с головой под водой. Спасательницы оттащили утопленницу на мелководье, там к ним присоединилась ещё одна девушка.

На место оперативно прибыли скорая помощь, пожарные. Они погрузили пострадавшую в машину и увезли в больницу.