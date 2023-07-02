Две девушки спасли тонувшую в Волге женщину, пока прохожие снимали на телефоны

В Твери две девушки вытащили из Волги тонувшую женщину, сообщает ТИА.
ЧП случилось вечером 30 июня в районе Нового моста. 27-летняя Алёна гуляла на набережной Волги. Она заметила, что сидевшая на лавочке нетрезвая женщина лет 35-40 пошла купаться. Сначала она плавала, потом настала тишина.
По словам Алёны, людей на набережной было много, в том числе мужчин, но в воду никто не полез. Все снимали на телефоны.
Когда девушки подплыли к женщине, она была синяя, находилась животом вниз с головой под водой. Спасательницы оттащили утопленницу на мелководье, там к ним присоединилась ещё одна девушка.
На место оперативно прибыли скорая помощь, пожарные. Они погрузили пострадавшую в машину и увезли в больницу.