Две девочки упали с крыши 9-этажки в Волгограде

В Волгограде 2 ноября с крыши 9-этажки упали две девочки, сообщает телеграм-канал «Волгоград № 1».

По данным источника, ЧП случилось в Дзержинском районе города у дома № 19А на улице 51-Гвардейской Дивизии. Школьницам 12 и 14 лет, учились в одной школе.

По словам очевидцев, старшая погибла. Младшая девочка в реанимации, за жизнь ребёнка борются врачи ГКБ СПМ № 25. Медики оценивают состояние пациентки как тяжёлое.

Есть информация, что незадолго до трагедии девочки делали фотографии на краю крыши. Снимки выложили в соцсети.