Две бригады устраняют аварию, оставившую центр Рязани без электричества

Две бригады ГУП РО «РГРЭС» работают над восстановлением электроснабжения потребителей в центре Рязани. Об этом сообщает телеграм-канал «ЖКХИНФО 62».

Аварийное отключение произошло 20 мая в 11 часов. Без света остались дома на улицах Фирсова, Грибоедова, Есенина, Свободы, Садовой, Полевой, Урицкого, Яхонтова, 26 бакинских комиссаров, Новослободской, Газетном переулке, Фрунзе, Вознесенской, Ленина, Щедрина, Электрозаводской, Затинной, Рыбацкой, Скоморошинской, Лесопарковой, Рабочих, проезде Речников, Окском шоссе, в районе Лесопарка, Посадском переулке, Соборной площади, Кремлевском вале, поселке Остров.

Подачу электричества планируют восстановить в течение четырёх часов.