Две бани сгорели за сутки в Рязанской области

В Рязанской области 17 мая сгорели две бани. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по области.
В 4:25 стало известно о пожаре в селе Потапьево Пителенского округа. Пожар тушили 20 человек и 7 единиц техники, в том числе инженерная. Огонь уничтожил 20 квадратных метров.
В 15:48 сообщили о загорании бани в селе Мосолово Шиловского района. На место происшествия выезжали 5 человек и 2 единицы техники. Огонь уничтожил баню площадью 36 квадратных метров.
В этот же день в 18:09 произошел пожар в бане в деревне Музалево Старожиловского района. Огонь тушили 5 человек и 2 единицы техники. Уничтожено 15 квадратных метров.
Также 17 мая зафиксировано 7 возгораний травы и мусора на территории Рязанской области.
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