Два знака зодиака рискуют наделать ошибок в ретроградный Меркурий

В середине сентября 2022 года начался беспокойный и сложный период ретроградного Меркурия. Продлится он до 2 октября включительно. Сразу для нескольких знаков зодиака это время может быть ознаменовано большой катастрофой – есть риск совершить ошибки, которые в корне изменят судьбу.

Насторожиться в период ретроградности стоит Близнецам и Девам. Всё из-за того, что управляет этими знаками в натальной карте именно Меркурий. Влияние планеты, которая находится в ретроградном состоянии, снизит их концентрацию. Близнецы и девы станут менее внимательными, более рассеянными. Отсюда – риск упустить что-то важное, о чём-то серьёзном забыть.

До 2 октября астрологи советуют Близнецам и Девам более серьёзно планировать свою жизнь: составлять списки, графики, писать заметки и напоминания. В противном случае есть риск допустить ошибку, которая отзовётся в будущем большой болью и потерей.

Ещё один совет – внимательно следить за здоровьем. Особенно это касается Близнецов. Есть риск простудиться или столкнуться с обострением хронических заболеваний. Девам стоит обратить внимание на здоровье душевное. Планы может нарушить повышенная тревожность.