Два «умных» светофора появились в Рязанской области в 2023 году

В Рязанской области по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» продолжается внедрение интеллектуальной транспортной системы. Подробности сообщает сайт Дирекции дорог региона.

Главной целью ИТС является автоматизация процессов управления дорожным движением, и как результат — повышение уровня комфорта и безопасности на дорогах.

В этом году в рамках внедрения интеллектуальной транспортной системы на дорогах регионального и межмуниципального значения построено 2 светофорных объекта, оснащенных системой адаптивного управления. Новые светофоры появились в Сараевском и Касимовском районах. Также завершается строительство светофорного объекта в Рыбновском районе.

Кроме того, в этом году модернизировали светофор в Кораблинском районе, расположенный у н. п. Газопровод. Отметим, что в рамках нацпроекта такие светофоры устанавливают на региональных трассах не первый год. На практике их работа в режиме адаптивного управления показала себя с положительной стороны — время ожидания водителями разрешающего сигнала светофора значительно снизилось.

Также в этом году в рамках внедрения ИТС было установлено 7 метеопостов, с помощью которых в режиме реального времени возможно определить интенсивность осадков и своевременно направить дорожную технику для уборки проезжей части. До конца года на региональных трассах планируется установка еще 2 метеопостов.

Одной из ключевых составляющих интеллектуальной транспортной системы являются детекторы мониторинга транспорта. С их помощью дорожные службы получают информацию о транспортном потоке, загруженности трассы и износе дорожного полотна. В этом году такое оборудование было установлено на 10 участках региональных автодорог.

Напомним, в прошлом году в регионе в рамках внедрения ИТС на региональных и межмуниципальных дорогах появилось пять светофоров, оснащенных системой адаптивного управления. Также было установлено 17 детекторов транспорта, 4 метеопоста и 20 обзорных камер, с помощью которых происходит мониторинг наиболее загруженных участков дорог и перекрестков.