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Вторник, 18 апреля, 2023
Татьяна Проводина

Два участка автодорог и низководный мост освободились от воды в Рязанской области

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Фото из Телеграм канала ГУ МЧС по Рязанской области

За сутки в Рязанской области освободились от воды:

участок автодороги между населёнными пунктами Перкино и Маяк Спасского района,

участок автодороги между населёнными пунктами Добрый Сот и Пески Спасского района;

низководный мост через Проню возле населённых пунктов Бутырки и Кипенский Старожиловского района.

О прохождении весеннего половодья в регионе по состоянию на 11 утра 18 апреля сообщает в Telegram канале Главное управление МЧС по Рязанской области.

Понижение уровня воды наблюдается на всех гидрологических постах основных рек региона. За сутки в черте Рязани в Оке уровень воды понизился на 33 сантиметра до 379 сантиметров выше нулевой отметки.

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