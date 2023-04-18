Два участка автодорог и низководный мост освободились от воды в Рязанской области

За сутки в Рязанской области освободились от воды:

участок автодороги между населёнными пунктами Перкино и Маяк Спасского района,

участок автодороги между населёнными пунктами Добрый Сот и Пески Спасского района;

низководный мост через Проню возле населённых пунктов Бутырки и Кипенский Старожиловского района.

О прохождении весеннего половодья в регионе по состоянию на 11 утра 18 апреля сообщает в Telegram канале Главное управление МЧС по Рязанской области.

Понижение уровня воды наблюдается на всех гидрологических постах основных рек региона. За сутки в черте Рязани в Оке уровень воды понизился на 33 сантиметра до 379 сантиметров выше нулевой отметки.