Два участка автодорог и низководный мост освободились от воды в Рязанской области

За сутки в Рязанской области освободились от воды:
участок автодороги между населёнными пунктами Перкино и Маяк Спасского района,
участок автодороги между населёнными пунктами Добрый Сот и Пески Спасского района;
низководный мост через Проню возле населённых пунктов Бутырки и Кипенский Старожиловского района.
О прохождении весеннего половодья в регионе по состоянию на 11 утра 18 апреля сообщает в Telegram канале Главное управление МЧС по Рязанской области.
Понижение уровня воды наблюдается на всех гидрологических постах основных рек региона. За сутки в черте Рязани в Оке уровень воды понизился на 33 сантиметра до 379 сантиметров выше нулевой отметки.
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