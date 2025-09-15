Два трупа с ножевыми ранениями найдены в разных парках Москвы 

В Москве за минувшие сутки в двух разных парках были найдены тела с ножевыми ранениями. По данным SHOT, первый случай произошел в Филёвском парке, а второй — в Битцевском.

Тело первого погибшего обнаружили в Филёвском парке. По предварительным данным, мужчину зарезали, нанеся ножевое ранение в шею. Подозреваемый уже задержан и полностью признал свою вину. Сейчас Следственный комитет ходатайствует о его аресте, дело на контроле прокуратуры.

— На ул. Большая Филевская между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого 31-летний злоумышленник нанес удар ножом в шею своему оппоненту, — говорится в сообщении прокуратуры Москвы.

Несколько часов спустя еще одно тело, на этот раз женщины, нашли в Битцевском парке. На месте происшествия сейчас работают специалисты. Рядом с телом был обнаружен нож, что, вероятно, является орудием убийства.