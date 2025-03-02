Два трупа обнаружили после пожара в Пронске

Два трупа обнаружили после пожара в рабочем посёлке Пронск. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Сообщение о возгорании частного дома поступило в 15:56. В тушении участвовали 7 человек и 2 единицы техники. В доме сотрудники МЧС нашли тела мужчины и женщины 1961 года рождения. По предварительной информации, причина пожара — неосторожное обращение с огнём при курении.

На пожарах, произошедших из-за неосторожного обращения с огнем при курении, с начала года погибли 9 человек — это более половины от всех погибших в регионе.