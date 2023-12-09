Суббота, 9 декабря, 2023
На главнуюНовости мира

Два голых трупа нашли в машине на улице Чкалова в Екатеринбурге

7info
вакцинация
Изображение Alina Kuptsova с сайта Pixabay
spot_img

В субботу, 9 декабря, в Академическом районе Екатеринбурга обнаружены 2 трупа в машине, сообщает E1.ru.

По данным СМИ, тела нашли на парковке у Чкалова, 231. По предварительным данным, причиной смерти мужчины и девушки стало отравление угарным газом. Точную причину гибели людей назовут эксперты.

Сотрудники Следственного комитета осмотрели место происшествия, опрошены очевидцы.

По данным УМВД Свердловской области, умершие — мужчина 1992 года рождения и девушка 2000 года рождения.

— История не связана с проявлением криминала, — цитирует портал начальника пресс-службы управления МВД Свердловской области Валерия Горелых.

Очевидцы опубликовали видео с трупами голых мужчины и женщины в машине, сообщает Ura.ru.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах