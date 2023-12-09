Два голых трупа нашли в машине на улице Чкалова в Екатеринбурге

В субботу, 9 декабря, в Академическом районе Екатеринбурга обнаружены 2 трупа в машине, сообщает E1.ru.

По данным СМИ, тела нашли на парковке у Чкалова, 231. По предварительным данным, причиной смерти мужчины и девушки стало отравление угарным газом. Точную причину гибели людей назовут эксперты.

Сотрудники Следственного комитета осмотрели место происшествия, опрошены очевидцы.

По данным УМВД Свердловской области, умершие — мужчина 1992 года рождения и девушка 2000 года рождения.

— История не связана с проявлением криминала, — цитирует портал начальника пресс-службы управления МВД Свердловской области Валерия Горелых.

Очевидцы опубликовали видео с трупами голых мужчины и женщины в машине, сообщает Ura.ru.