Два с половиной года условно получил рязанец за хранение взрывчатых веществ

Два с половиной года условно получил житель Спасского района за хранение взрывчатых веществ. Об этом сообщает прокуратура Рязанской области.

В начале 2000-х годов мужчина, разбирая вещи умершего отца, нашел три металлических банки с бездымным порохом общей массой более 300 г и картонную коробку с дымным порохом массой более 200 г. Найденные вещества он оставил у себя дома. В

зрывчатые вещества обнаружили и изъяли сотрудники полиции. На жителя Спасского района завели дело за незаконное хранение взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).

Суд назначил мужчине наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и штрафом в размере 7 тыс. рублей.