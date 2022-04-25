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Понедельник, 25 апреля, 2022

Два ребёнка пострадали из-за детонации снаряда в детсаду Удмуртии

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Два ребёнка пострадали из-за детонации снаряда в детсаду Удмуртии

Александр Ильин

25 апреля на территории детского сада в Удмуртии пострадали два 6-летних мальчика из-за детонации снаряда, сообщает СК по региону. 

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Инцидент случился около 12:00 по местному времени в селе Пугачево Малопургинского района. 

Предварительно, мальчика обнаружили снаряд на территории населённого пункта. В результате взрыва дети получили несерьёзные повреждения — царапины; помощь медиков им не потребовалась. 

По факту ЧП возбуждены уголовные дела по статьям халатности и незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов.

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Сейчас на месте происшествия работают следователи, опрашиваются свидетели.

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