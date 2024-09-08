Воскресенье, 8 сентября, 2024

Два подполковника, майор и 80 солдат ВСУ уничтожены при ударе по Полтаве

Автор: Алексей Самохин

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Изображение от freepik

В ходе удара Вооруженных сил Российской Федерации по Полтаве были уничтожены два подполковника, майор и 80 солдат ВСУ, сообщает aif.ru.

Имена погибших сотрудников военного института связи были опубликованы на сайте Полтавского городского совета. Среди них были преподаватель колледжа подполковник Андрей Назаренко и помощник начальника колледжа подполковник Сергей Дюдюк. Также погибли старший инженер технической части майор Сергей Андрущук и инструктор учебного взвода связи Виталий Кучерук.

Удар был нанесен по 179-му учебно-тренировочному центру войск связи ВСУ в Полтаве 3 сентября, когда там находилось более 500 курсантов и военнослужащих.

По словам командира разведывательного подразделения ВСУ Дениса Ярославского, в результате удара погибли элитные курсанты-пилоты.

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