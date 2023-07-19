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Два новых памятника установят в Липецке

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Фото: lipetskcity.ru

Глава Липецка Евгения Уваркина провела выездное совещание с заместителями мэра Николаем Дергуновым, Светланой Сурмий, председателем департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павлом Звонаревым, архитекторами города, чтобы обсудить установку двух новых памятников в городе. Об этом сообщил сайт мэрии.

Один из предложенных памятников — скульптура самолета «МиГ-29», которую меценаты предлагают разместить на кольце микрорайона «Елецкий». Монумент станет памятью о липецких летчиках, выполняющих свой военный долг. Памятник будет выполнен из архитектурного бетона и иметь высоту 18 метров, длина самолета и постамента составит 34,3 метра.

Второй памятник — Александру Невскому — установят на Кольцевой площади. Авторы считают, что образ Александра Невского актуален, вдохновляет своими подвигами и мудростью.

Скульптурная композиция установлена будет на квадратном постаменте, облицованном темным гранитом. Высота фигуры с плинтом составит — 4,5 м. Постамент в плане с опорной частью — 3,3 м на 3,3 м, высота — 3,82 м. Вокруг памятника на возвышении будет организована площадка с покрытием тротуарной плиткой. Общая высота памятника с хоругвием 9,92 м.

Глава города поручила синхронизировать работы и минимизировать возможные неудобства для жителей. Евгения Уваркина акцентировала внимание на сохранении многолетних растений, которые сейчас украшают клумбы.

Евгения Уваркина отметила, что эти памятники не только украсят город, но и создадут атмосферу мира, терпимости и надежды на спокойное будущее.

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