Два крупных пожара произошли в Касимовском округе

За сутки пожарно-спасательные подразделения Рязанской области ликвидировали 36 пожаров, в том числе:

6 возгораний мусора;

28 возгораний сухой травы;

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2 техногенных пожара.

Подробности техногенных пожаров сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

3 апреля в 19:27 поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки в селе Данево Касимовского муниципального округа.

На место происшествия выехали 10 человек и 4 единицы техники.

В результате пожара повреждена кровля строения, площадь возгорания составила 20 кв. м.

4 апреля в 13:09 поступило сообщение о загорании хозяйственных построек в деревне Нарышкино того же округа. По предварительной информации уничтожено 7 нежилых строений на площади 80 км. м.

Пожар тушили 30 человек и 14 единиц техники.