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Фото: МТС
Происшествия

Два кредита оформили на рязанку после переписки в мессенджерах

Анастасия Мериакри

Две жительницы Шацкого района перевели мошенникам более 470 тысяч рублей. Об этом сообщает прокуратура Рязанской области.

В мае 2025 года женщине «позвонил сотрудник правоохранительных органов», он убедил собеседницу, что ее денежные средства находятся в опасности. Испугавшись потери средств, жительница Шацкого района перевела более 170 тыс. рублей на «безопасный счет».

В апреле текущего года вторая жительница получила в мессенджере сообщение: «Это ты на фото?», перейдя по ссылке, она вступила в переписку с неизвестным. Спустя время выяснилось, что на женщину оформили два кредита на общую сумму примерно 300 тысяч рублей. 

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Возбуждены уголовные дела.

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