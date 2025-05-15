Два кредита оформили на рязанку после переписки в мессенджерах

Две жительницы Шацкого района перевели мошенникам более 470 тысяч рублей. Об этом сообщает прокуратура Рязанской области.

В мае 2025 года женщине «позвонил сотрудник правоохранительных органов», он убедил собеседницу, что ее денежные средства находятся в опасности. Испугавшись потери средств, жительница Шацкого района перевела более 170 тыс. рублей на «безопасный счет».

В апреле текущего года вторая жительница получила в мессенджере сообщение: «Это ты на фото?», перейдя по ссылке, она вступила в переписку с неизвестным. Спустя время выяснилось, что на женщину оформили два кредита на общую сумму примерно 300 тысяч рублей.

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Возбуждены уголовные дела.