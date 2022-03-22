Два компонента вакцины от коронавируса получили более 606 тысяч рязанцев

На 21 марта на территории Рязанской области зарегистрировано 112979 подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, в том числе 2337 случаев за прошедшую неделю. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

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Обследовано на COVID-19 1 739 765 человека, в том числе за прошедшую неделю 15853 человек.

Продолжается вакцинация населения старше 18 лет. На 21 марта привито 629347 человек, в том числе две прививки получили 606309 человек. Охват 2-кратной вакцинацией населения возрастной группы старше 18 лет составил 69,77%.