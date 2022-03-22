1.6 C
Рязань
Вторник, 22 марта, 2022

Два компонента вакцины от коронавируса получили более 606 тысяч рязанцев

spot_img
На главнуюНовости Рязани

Два компонента вакцины от коронавируса получили более 606 тысяч рязанцев

7info

На 21 марта на территории Рязанской области зарегистрировано 112979 подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, в том числе 2337 случаев за прошедшую неделю. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

- Реклама -

Обследовано на COVID-19 1 739 765 человека, в том числе за прошедшую неделю 15853 человек.

Продолжается вакцинация населения старше 18 лет. На 21 марта привито 629347 человек, в том числе две прививки получили 606309 человек. Охват 2-кратной вакцинацией населения возрастной группы старше 18 лет составил 69,77%.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Предыдущая статьяЖенщина пострадала в ДТП в посёлке Приокский в Рязани
Комментарии для сайта Cackle
spot_img