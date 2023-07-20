Четверг, 20 июля, 2023
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Два иностранца задержаны в Рязани с героином

7info
Фото: УМВД Рязанской области

В Рязани полицейскими задержаны 2 иностранных гражданина, занимавшихся распространением героина. Подробности сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

Первый задержанный — 21-летний уроженец Средней Азии, остановлен с самокатом на улице Дзержинского. У парня обнаружена упаковка с героином весом 173 грамма в рюкзаке. Молодой человек получил наркотик через интернет-магазин и направлялся на съемную квартиру, чтобы перепаковать для закладок.

В Октябрьском городке оперативники задержали его соотечественника, 27-летнего мужчину с 3 граммами наркотика. Он собирался забрать следующую оптовую партию героина из тайника. В результате обыска в Лесопарке изъято 167 граммов наркотика.

Кроме того, полиция изъяла сделанные ранее закладки, общим весом 347 граммов героина.

Следственным управлением УМВД возбуждено уголовное дело по статье «покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Оба задержанных находятся под стражей.

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