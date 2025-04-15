Два иностранца хотели открыть банковские счета по поддельным документам в Рязани

Два 22-летних иностранных гражданина обвиняются в неправомерном обороте средств платежей и обороте поддельных документов группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

В сентябре 2024 года неизвестный предложил в интернет-мессенджере гражданам Средней Азии, проживающим в Москве, заработок путем оформления банковских карт под вымышленными персональными данными, позже эти карты нужно было передать сторонним лицам. Как правило, так называемые дропперские карты применяются для совершения незаконных финансовых операций, в том числе дистанционного мошенничества.

Иностранцы отправили неизвестному свои фотографии, в ответ получили 20 комплектов поддельных документов – иностранные паспорта на вымышленные имена, миграционные карты и отрывные части бланков уведомлений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания.

Реклама

10 октября 2024 года злоумышленники приехали в Рязань в отделение банка. Там они предъявили поддельные документы и подали заявления на открытие банковских счетов и выдачу платежных карт. Документы вызвали у сотрудников банка сомнения в подлинности, и они обратились в полицию. На место оперативно прибыли сотрудники отдела по борьбе с киберпреступлениями и задержали мигрантов. При обследовании их автомобиля полицейские изъяли 20 комплектов поддельных документов.

Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на приобретение, хранение в целях сбыта поддельных платежных карт и приобретение, хранение в целях использования и использование поддельных паспортов гражданина и иных официальных документов группой лиц по предварительному сговору». Суд избрал фигурантам меру пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование завершено. Дело направлено в суд, сообщникам грозит до 6 лет лишения свободы.