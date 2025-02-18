Два футболиста умерли во сне в Свердловской области

В Свердловской области два футболиста скончались при странных обстоятельствах — оба умерли во сне после тренировки, сообщает телеграм-канал SHOT.

По данным источника, спортсмены провели плановую тренировку в составе команды «ПОЗ-Прогресс» в Верхней Пышме. Все игроки чувствовали себя хорошо, никто на здоровье не жаловался. На следующий день пришли трагические известия: 32-летний Ян и 33-летний Даниил умерли во сне.

Мать Яна рассказала, что у сына были проблемы с сердцем, в семье второго футболиста на его здоровье не жаловались.

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Обе семьи утверждают, что мужчины вернулись вечером домой, легли спать, а на утро их уже не было в живых.

У спортсменов остались жёны и дети. Сейчас устанавливаются причины смерти молодых мужчин.

Футболисты-любители из Верхней Пышмы скончались, предварительно, из-за отравления неизвестным ядом, сообщает MASH.

32-летний Ян Журавлёв и 33-летний Данил Хилобок из «ПОЗ-Прогресса» играли с командой «Аткир». Второй забил шесть мячей. После матча мужчины вернулись домой, вскоре им стало плохо, и они потеряли сознание. Оба скончались до приезда скорой.