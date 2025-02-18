Вторник, 18 февраля, 2025
-6.4 C
Рязань
Изображение от bristekjegor на Freepik
Происшествия

Два футболиста умерли во сне в Свердловской области

Алексей Самохин

В Свердловской области два футболиста скончались при странных обстоятельствах — оба умерли во сне после тренировки, сообщает телеграм-канал SHOT.

По данным источника, спортсмены провели плановую тренировку в составе команды «ПОЗ-Прогресс» в Верхней Пышме. Все игроки чувствовали себя хорошо, никто на здоровье не жаловался. На следующий день пришли трагические известия: 32-летний Ян и 33-летний Даниил умерли во сне.

Мать Яна рассказала, что у сына были проблемы с сердцем, в семье второго футболиста на его здоровье не жаловались.

Реклама

Обе семьи утверждают, что мужчины вернулись вечером домой, легли спать, а на утро их уже не было в живых.

У спортсменов остались жёны и дети. Сейчас устанавливаются причины смерти молодых мужчин.

Футболисты-любители из Верхней Пышмы скончались, предварительно, из-за отравления неизвестным ядом, сообщает MASH.

32-летний Ян Журавлёв и 33-летний Данил Хилобок из «ПОЗ-Прогресса» играли с командой «Аткир». Второй забил шесть мячей. После матча мужчины вернулись домой, вскоре им стало плохо, и они потеряли сознание. Оба скончались до приезда скорой.

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info. Политика конфиденциальности

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.