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Происшествия

Два дома и торговое помещение сгорели за сутки в Рязанской области

Анастасия Мериакри

В Рязанской области 13 мая горел жилой дом в селе Каргашино Самарского округа. О пожарах за сутки сообщает МЧС России по области. 

Вызов о возгорании поступил в 3:12. На место происшествия выезжали 9 человек и 3 единицы техники. Огонь уничтожил дом, площадь пожара составила 40 квадратных метров.

В этот же день в 5:10 стало известно о пожаре в торговом строении в посёлке Октябрьской Михайловского округа. Огонь тушили 9 человек и 3 единицы техники. Огонь повредил 108 квадратных метров.

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В 6:33 сообщили о возгорании жилого дома в селе Каргашино Касимовского района. На пожар выезжали 12 человек и 3 единицы техники. Огонь охватил площадь 80 квадратных метров.

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