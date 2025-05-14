Два дома и торговое помещение сгорели за сутки в Рязанской области

В Рязанской области 13 мая горел жилой дом в селе Каргашино Самарского округа. О пожарах за сутки сообщает МЧС России по области.
Вызов о возгорании поступил в 3:12. На место происшествия выезжали 9 человек и 3 единицы техники. Огонь уничтожил дом, площадь пожара составила 40 квадратных метров.
В этот же день в 5:10 стало известно о пожаре в торговом строении в посёлке Октябрьской Михайловского округа. Огонь тушили 9 человек и 3 единицы техники. Огонь повредил 108 квадратных метров.
В 6:33 сообщили о возгорании жилого дома в селе Каргашино Касимовского района. На пожар выезжали 12 человек и 3 единицы техники. Огонь охватил площадь 80 квадратных метров.
РИА 7info — это не только сайт 7info.ru. Ещё у нас есть группы в популярных соцсетях. Вы можете читать наши материалы, где вам удобно. Подписывайтесь, чтобы не пропустить важные и интересные новости: vk.com/ryazan7info, https://t.me/ria7info, https://dzen.ru/7info.ru, ok.ru/7info