Два депутата Рязгордумы получили предупреждения за указание неполных сведений о доходах

Депутаты Рязанской городской Думы Александр Бурцев и Елена Волкова получили предупреждения, так как указали неполные сведения о доходах. Об этом стало известно на заседании РГД 28 апреля.

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Депутаты представили неверные сведения о своих доходах, доходах супругов и несовершеннолетних детей с 2018 по 2020 год.

Однако проверка не выявила факт намеренного предоставления ложных сведений или сокрытия доходов.

Поскольку нарушения депутаты совершили впервые, меру ответственности для них избрали в виде предупреждения.