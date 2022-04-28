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Четверг, 28 апреля, 2022

Два депутата Рязгордумы получили предупреждения за указание неполных сведений о доходах

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Два депутата Рязгордумы получили предупреждения за указание неполных сведений о доходах

Александр Ильин

Депутаты Рязанской городской Думы Александр Бурцев и Елена Волкова получили предупреждения, так как указали неполные сведения о доходах. Об этом стало известно на заседании РГД 28 апреля. 

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Депутаты представили неверные сведения о своих доходах, доходах супругов и несовершеннолетних детей с 2018 по 2020 год.

Однако проверка не выявила факт намеренного предоставления ложных сведений или сокрытия доходов. 

Поскольку нарушения депутаты совершили впервые, меру ответственности для них избрали в виде предупреждения. 

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