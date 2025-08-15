Пятница, 15 августа, 2025
Происшествия

Два человека спасены из-под завалов в посёлке Лесной Шиловского района 

Алексей Самохин

В Рязанской области специалисты МЧС России и Росгвардии спасли из-под завалов двух человек на месте происшествия на предприятии в посёлке Лесной Шиловского района.

Поисково-спасательные работы будут идти круглосуточно, для чего устанавливаются световые башни. На отдельных участках проводится проливка конструкций.

По предварительным данным, пострадали 117 человек, из них пятеро погибли. На месте работают около 350 специалистов и более 80 единиц техники.

