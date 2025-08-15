Два человека спасены из-под завалов в посёлке Лесной Шиловского района 

В Рязанской области специалисты МЧС России и Росгвардии спасли из-под завалов двух человек на месте происшествия на предприятии в посёлке Лесной Шиловского района.

Поисково-спасательные работы будут идти круглосуточно, для чего устанавливаются световые башни. На отдельных участках проводится проливка конструкций.

По предварительным данным, пострадали 117 человек, из них пятеро погибли. На месте работают около 350 специалистов и более 80 единиц техники.

