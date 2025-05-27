Два человека пострадали во время пожара в Подлипках Касимовского округа

В результате пожара в деревне Подлипки Касимовского округа пострадали мужчина и женщина. Подробности ЧП сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Сообщение о пожаре в жилом доме поступило 26 мая в 01:45. В тушении пожара принимали участие 27 человек, 10 единиц техники, в том числе инженерной.

Жилой дом и надворная постройка уничтожены огнём. Площадь пожара составила 186 квадратных метров.

В результате пострадал мужчина 1966 года рождения и женщина 1938 года рождения, оба госпитализированы.