Два человека пострадали в ночном ДТП на улице Есенина.

Инцидент произошёл сегодня около полуночи возле дома 26/14 по улице Есенина в Рязани. Предварительную информацию сообщили в пресс-службе УМВД по Рязанской области.

19-летний житель Спасского района за рулём Toyota Land Cruiser не справился с управлением, выбрав небезопасную скорость, и въехал в стоявший Volkswagen Jetta. От удара Toyota продолжила движение, перевернулась и столкнулась со стоявшим Volkswagen Polo.

19-летние девушка и молодой человек, пассажиры Toyota, пострадали при аварии. Им оказали медпомощь.

По факту случившегося проводится проверка. Обстоятельства произошедшего уточняются.