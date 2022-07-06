24.6 C
Рязань
Среда, 6 июля, 2022

Два человека пострадали в ночном ДТП на улице Есенина

spot_img
Татьяна Проводина

Два человека пострадали в ночном ДТП на улице Есенина

Фото из группы ДТП и ЧП ВКонтакте

Два человека пострадали в ночном ДТП на улице Есенина.

Инцидент произошёл сегодня около полуночи возле дома 26/14 по улице Есенина в Рязани. Предварительную информацию сообщили в пресс-службе УМВД по Рязанской области.

19-летний житель Спасского района за рулём Toyota Land Cruiser не справился с управлением, выбрав небезопасную скорость, и въехал в стоявший Volkswagen Jetta. От удара Toyota продолжила движение, перевернулась и столкнулась со стоявшим Volkswagen Polo.

19-летние девушка и молодой человек, пассажиры Toyota, пострадали при аварии. Им оказали медпомощь.

По факту случившегося проводится проверка. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Два человека пострадали в ночном ДТП на улице Есенина
Два человека пострадали в ночном ДТП на улице Есенина
spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7