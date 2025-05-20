Два человека пострадали в ДТП в Касимовском районе

В Касимовском районе 20 мая произошло ДТП, в котором пострадали двое человек. Об этом сообщает госавтоинспекция ОМВД России «Касимовский».

В деревне Ашуково около дома №15 в 15:10 столкнулись Honda CR-V под управлением 52-летнего водителя и Chevrolet Niva под управлением 70-летнего водителя. В результате ДТП водителю и пассажиру автомобиля Chevrolet Niva потребовалась медицинская помощь.

По данному ДТП проводится проверка.