Два человека пострадали в ДТП в Касимовском районе

В Касимовском районе 20 мая произошло ДТП, в котором пострадали двое человек. Об этом сообщает госавтоинспекция ОМВД России «Касимовский».
В деревне Ашуково около дома №15 в 15:10 столкнулись Honda CR-V под управлением 52-летнего водителя и Chevrolet Niva под управлением 70-летнего водителя. В результате ДТП водителю и пассажиру автомобиля Chevrolet Niva потребовалась медицинская помощь.
По данному ДТП проводится проверка.
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