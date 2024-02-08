Четверг, 8 февраля, 2024

Два человека пострадали в ДТП с грузовиком в Рязани

62-летняя жительница Клепиковского района, управлявшая автомобилем «Тойота Королла», врезалась в грузовик «Исузу»

Судебные приставы вернули двум рязанцам 2 млн рублей

Свыше 2 млн рублей ущерба, причиненного владельцам подсобных хозяйств, взыскано рязанскими судебными приставами в течение 16 дней.

Губернатор Малков открыл чемпионат ФСИН России по рукопашному бою в Рязани

Соревнования проходят с 5 по 9 февраля в спортивной школе олимпийского резерва «Академия единоборств».

Российский зерновой союз предупредил об угрозе голода в бедных странах из-за США

Российский зерновой союз (РЗС) негативно оценил инициативу США о сокращении сельскохозяйственного экспорта из РФ

Два человека пострадали в ДТП с грузовиком в Рязани

7info
Предыдущая статья
Судебные приставы вернули двум рязанцам 2 млн рублей

В результате ДТП в Рязани пострадали два человека, сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

7 февраля в 18.55 на 503-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо», 62-летняя жительница Клепиковского района, управлявшая автомобилем «Тойота Королла», врезалась в грузовик «Исузу» под управлением 56-летнего жителя Рыбновского района.

В ДТП пострадали водитель легковушки и её 47-летняя пассажирка, также жительница Клепиковского района.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

Два человека пострадали в ДТП с грузовиком в Рязани
- Advertisement -

Поделиться:

Популярные материалы

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Судебные приставы вернули двум рязанцам 2 млн рублей

Губернатор Малков открыл чемпионат ФСИН России по рукопашному бою в Рязани

Российский зерновой союз предупредил об угрозе голода в бедных странах из-за США

Михаил Палачёв назначен префектом Советского района Рязани

Подростки избили одноклассника в Московской области

На путепроводе в Приокском легковушка врезалась в грузовик

В Рязани автомобиль влетел в сугроб и врезался в бетонную стену

Студенты РГУ в Рязани посетили пункт отбора на военную службу по контракту

В Рязани легковушка врезалась в машину коммунальных служб

Названы возможные даты оглашения послания Путина Федеральному собранию

3-летняя девочка не получила серьёзных травм при падении с 4-го этажа

В центре Рязани маршрутка пробила колесо

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Судебные приставы вернули двум рязанцам 2 млн рублей

Новости Рязани
Свыше 2 млн рублей ущерба, причиненного владельцам подсобных хозяйств, взыскано рязанскими судебными приставами в течение 16 дней.

Губернатор Малков открыл чемпионат ФСИН России по рукопашному бою в Рязани

Новости Рязани
Соревнования проходят с 5 по 9 февраля в спортивной школе олимпийского резерва «Академия единоборств».

Российский зерновой союз предупредил об угрозе голода в бедных странах из-за США

Новости мира
Российский зерновой союз (РЗС) негативно оценил инициативу США о сокращении сельскохозяйственного экспорта из РФ

Михаил Палачёв назначен префектом Советского района Рязани

Новости Рязани
О назначении сегодня утром написал ВКонтакте глава городской администрации Виталий Артёмов.

Подростки избили одноклассника в Московской области

Новости мира
ЧП случилось в городе Королёве днём 5 февраля. В лесопосадке у образовательного учреждения двое несовершеннолетних избили одноклассника.