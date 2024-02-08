Два человека пострадали в ДТП с грузовиком в Рязани

В результате ДТП в Рязани пострадали два человека, сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

7 февраля в 18.55 на 503-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо», 62-летняя жительница Клепиковского района, управлявшая автомобилем «Тойота Королла», врезалась в грузовик «Исузу» под управлением 56-летнего жителя Рыбновского района.

В ДТП пострадали водитель легковушки и её 47-летняя пассажирка, также жительница Клепиковского района.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.