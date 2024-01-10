Два человека пострадали в ДТП с фурой на трассе М-5 в Рязанской области

9 января в 11:55 на 287-м километре автодороги М-5 «Урал» в Шиловском районе Рязанской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и фуры. Подробности сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной информации, водитель автомобиля Renault Logan, 22-летний житель Оренбургской области, столкнулся с грузовым автомобилем Renault с полуприцепом под управлением 38-летнего жителя Пензенской области.

В результате ДТП водитель и 20-летняя пассажирка легкового автомобиля получили травмы. Пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, обстоятельства происшествия уточняются.