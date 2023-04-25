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Вторник, 25 апреля, 2023

Два человека получили травмы в ДТП с лосем на Южном обходе Кирова

Фото: t.me/gai43
Фото: t.me/gai43

В результате ДТП на Южном обходе города Кирова получили травмы два человека, сообщила пресс-служба регионального УГИБДД.

По предварительным данным, 25 апреля в 10.30 на 15-м километре Южного обхода водитель автомобиля «Хенде Гетц» совершил наезд на выбежавшего на дорогу лося. Травмы получили мужчина-водитель и его пассажирка. О судьбе лося не сообщается.

Из-за аварии движение по трассе было частично ограничено. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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