Два человека получили травмы в ДТП с лосем на Южном обходе Кирова

В результате ДТП на Южном обходе города Кирова получили травмы два человека, сообщила пресс-служба регионального УГИБДД.

По предварительным данным, 25 апреля в 10.30 на 15-м километре Южного обхода водитель автомобиля «Хенде Гетц» совершил наезд на выбежавшего на дорогу лося. Травмы получили мужчина-водитель и его пассажирка. О судьбе лося не сообщается.

Из-за аварии движение по трассе было частично ограничено. Обстоятельства ДТП устанавливаются.