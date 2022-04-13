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Среда, 13 апреля, 2022

Два человека погибли в столкновении локомотива с легковушкой в Рязанской области

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Два человека погибли в столкновении локомотива с легковушкой в Рязанской области

7info

В результате столкновения железнодорожного локомотива с легковым автомобилем в Ухоловском районе Рязанской области погибли два человека. Подробности трагического ДТП сообщила пресс-служба регионального УМВД.

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13 апреля в 08.15 на автодороге Ухолово — Александро-Невский в районе деревни Арженеевка, на 342-м километре Куйбышевской железной дороги Моршанской дистанции пути 64-летний местный житель выехал на рельсы на автомобиле «Лада Веста» на запрещающий сигнал светофора. В столкновении погибли нарушитель ПДД и его 51-летний пассажир.

Сотрудники Госавтоинспекции, линейного отдела МВД на транспорте работают на месте аварии.

Два человека погибли в столкновении локомотива с легковушкой в Рязанской области

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