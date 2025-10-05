Два человека погибли в ДТП между фурой и «легковушкой» в Александро-Невском районе

В Александро-Невском районе 5 октября произошло смертельное ДТП. Подробности сообщили в госавтоинспекции Рязанской области.
На 326-м километре автодороги Р-22 «Каспий» примерно в 12:00, по предварительной информации, столкнулись автомобиль «Шевроле Ланос» и грузовой автомобиль «Мерседес».
В результате происшествия водитель и пассажир автомобиля «Шевроле Ланос» от полученных травм скончались на месте ДТП.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.