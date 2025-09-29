Два человека погибли на пожарах в Рязанской области за сутки

За субботу, 27 сентября, на территории Рязанской области произошло три пожара, в результате которых погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Пожар в Милославском районе

В 11:34 поступило сообщение о возгорании в жилом двухквартирном доме в посёлке Молодёжный Милославского района.

В тушении участвовали 7 человек и 3 единицы техники.

Общая площадь пожара составила 48 квадратных метров.

В результате происшествия огнём повреждена квартира, погиб мужчина 1967 года рождения.

Трагедия в Шацком районе

В 13:58 произошёл пожар в жилом доме в деревне Николаевка Шацкого района.

На месте работали 5 человек и 3 единицы техники.

Общая площадь пожара достигла 150 квадратных метров.

Огнём повреждён дом и полностью уничтожен автомобиль.

На пожаре погибла женщина 1946 года рождения.

Пожар в Рязани

В 13:43 также поступило сообщение о возгорании в нежилом здании в городе Рязани.