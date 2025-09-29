Два человека погибли на пожарах в Рязанской области за сутки

За субботу, 27 сентября, на территории Рязанской области произошло три пожара, в результате которых погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
Пожар в Милославском районе
В 11:34 поступило сообщение о возгорании в жилом двухквартирном доме в посёлке Молодёжный Милославского района.
- В тушении участвовали 7 человек и 3 единицы техники.
- Общая площадь пожара составила 48 квадратных метров.
- В результате происшествия огнём повреждена квартира, погиб мужчина 1967 года рождения.
Трагедия в Шацком районе
В 13:58 произошёл пожар в жилом доме в деревне Николаевка Шацкого района.
- На месте работали 5 человек и 3 единицы техники.
- Общая площадь пожара достигла 150 квадратных метров.
- Огнём повреждён дом и полностью уничтожен автомобиль.
- На пожаре погибла женщина 1946 года рождения.
Пожар в Рязани
В 13:43 также поступило сообщение о возгорании в нежилом здании в городе Рязани.
- В тушении были задействованы 15 человек и 5 единиц техники.
- Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров.
- Огнём повреждено здание, а хозяйственная постройка — уничтожена.