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Происшествия

ГАИ опубликовала видео с места смертельного ДТП в Шиловском районе

Анастасия Мериакри

В Шиловском районе Рязанской области 8 июня произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает региональная госавтоинспекция.

На 13-м километре автодороги «Фролово-Лесной-Алехово» в 20:00 автомобиль «Киа Рио» под управлением 25-летнего местного жителя врезался в опору фонаря. По предварительной информации, водитель не справился с рулевым управлением.

В результате ДТП два пассажира в возрасте 17 и 25 лет от полученных травм скончались. Водитель и ещё один 21-летний пассажир получили травмы различной степени тяжести.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

ГАИ опубликовала видео с места смертельного ДТП в Шиловском районе В результате ДТП два пассажира в возрасте 17 и 25 лет от полученных травм скончались.

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