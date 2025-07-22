Два 12-летних подростка пострадали в ДТП с мопедом в Рязанской области

21 июля в Шиловском районе Рязанской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетних. Подробности сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась около 18:00 на улице Зеленой в поселке Лесной. По предварительным данным, 39-летний водитель автомобиля Ford Focus допустил столкновение с мопедом марки «Альфа», которым управлял 12-летний мальчик. На мопеде также находился пассажир — его ровесник.

В результате аварии оба подростка получили травмы. Им оказана медицинская помощь.

Проводится проверка, в ходе которой предстоит установить все обстоятельства случившегося.