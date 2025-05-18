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Изображение от freepik
Изображение от freepik
Новости мира

Дуров обвинил западноевропейскую страну в попытке вмешаться в выборы в Румынии

Алексей Самохин

Основатель Telegram Павел Дуров сегодня опубликовал пост, в котором рассказал о попытке правительства западноевропейской страны вмешаться в ход выборов в Румынии.

Прямо страну Дуров не назвал, но предложил пользователям догадаться о ком идёт речь, разместив эмодзи. Багет явно намекает на Францию.

По словам Павла представители правительства обратилось к Telegram с просьбой заставить замолчать консерваторов в Румынии в преддверии сегодняшних президентских выборов. Делать этого он не стал.

Дуров пишет, что защищать демократию, разрушая её, нельзя. Также как нельзя вмешиваться в выборы в попытке защитить от вмешательства в них.

— У вас либо есть свобода слова и честные выборы, либо их нет. И румынский народ заслуживает и того, и другого, — отметил он.

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